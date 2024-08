Milan Fonseca | Tournée molto POSITIVA l’OBIETTIVO è solo lo SCUDETTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le parole di Paulo, allenatore del, dopo laamichevole negli Stati Uniti. Tutti i dettagli Pauloha parlato in conferenza stampa al termine delladelPaulonegli Stati Uniti. SODDISFAZIONE – «Sonosoddisfatto dei giocatori, del coraggio che mettono, di come giocano. Tutti i giocatori. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non