Meteo | in Lombardia possibili rovesci e temporali in weekend ancora sole e afa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 ago. (Adnkronos) - Sullainsiste un flusso occidentale oggi disturbato dal passaggio di aria più fresca ed instabile in quota, consui rilievi in occasionale passaggio anche sulla pianura. Il bollettinodi Arpaindica, da domani, tempo nuovamente più stabile. In particolare nel fine settimana, la progressiva espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo porterà sul Nord Italia aria stabile e calda, con cielo prevalentementeggiato e afa in pianura.