Media Gb oltre 100 proteste ultradestra attese stasera

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La polizia britannica è a conoscenza di100organizzate dai gruppi dell'per questa sera nel Regno Unito che potrebbero degenerare in disordini come accaduto nei giorni scorsi. Molte di più rispetto alle 30-40 di cui si era parlato in un primo tempo. Lo rivela Sky News citando fonti delle forze dell'ordine, secondo cui sonoanche una trentina di contromanifestazioni. Intanto il numero totale degli arrestati negli scontri è salito a 423.