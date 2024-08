Medal Race Nacra 17 con Tita-Banti oggi in tv Vela Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alle 14:43 (meteo permettendo) di, mercoledì 7 agosto, inizierà ladel17 alledi. Si assegnano medaglie e l’equipaggio già certo di averne una è quello italiano con Ruggeroe Caterinache però non si accontentano di salire sul podio, ma vogliono farlo sul primo gradino, come già fatto alledi Tokyo 2020 e negli ultimi tre Mondiali. Appuntamento con la storia, quindi, dopo una grande serie di regate. Nelle prime sette regate il cammino diè stato sontuoso. Sei vittorie e un secondo posto. Poi sono iniziati i sali e scendi. Due sesti posti, una quinta posizione, una squalifica (che vale 20, scartato), ma anche una seconda piazza nell’ultimache lascia ben sperare in vista dell’ultimo atto. Quattordici i punti di vantaggio sugli argentini Majdalani-Bosco. Venti quelli su Gimson-Burnet, argento di Tokyo.