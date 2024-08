Mckennie Fiorentina TRATTATIVA IN SALITA per il centrocampista juventino Le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 agosto 2024): affare difficile con la Juve, ma i contatti continuano per il. Ecco quali sono lenovità Allainteressaanche se l’affare è difficile per le condizioni a cui lo lascerebbe partire la Juve ad un anno dalla scadenza del contratto e per l’ingaggio percepito dal giocatore. A riferirlo è Valentina Mariani a Sky Sport. I contatti tra le parti, comunque, continuano e