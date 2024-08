Mattia Furlani firma un record centenario | medaglia giovanissima alle Olimpiadi atletica da teenager

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha conquistato ladi bronzo nel salto in lungodi Parigi 2024, diventando l’italiano più giovane a salire sul podio ai Giochi negli ultimi cento anni per quanto rigurda l’leggera. Un primato di cui il già argento ai Mondiali Indoor e agli Europei di Roma deve andare particolarmente fiero. Il talentuoso laziale ha infatti 19 anni (è nato il 7 febbraio 2005), per ritrovare un under 20 con al collo un alloro a cinque cerchi bisogna risalire ad Anversa 1920, quando l’allora 18enne Ugo Frigerio firmò una spettacolare doppietta dorata nella marcia (3000 e 10000 metri). In precedenza va ricordato il bronzo dell’altro marciatore Fernando Altimani a Stoccolma 1912.ha scritto un primato storico che non sarà semplice da battere nel prossimo futuro.