Maltempo | Cdm delibera a proroga stati emergenza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, hato la dichiarazione dello stato die lo stanziamento di euro 4.000.000 per i primi interventi urgenti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024; la dichiarazione dello stato die lo stanziamento di euro 21.530.000 per i primi interventi urgenti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio delle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024; la dichiarazione dello stato die lo stanziamento della somma di 17.120.