Macerata l’inchiesta sui migranti | Giro di documenti falsi per ottenere i permessi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Quattromila euro per il “pacchetto completo”: un contratto di lavoro, un domicilio dove risiedere, iche servivano perla cittadinanza italiana. Un servizio a 360 gradi per gestire l’immigrazione clandestina, bastava pagare. Sono tre gli indagati destinatari delle misure cautelari disposte dal gip di Perugia che ha accolto le richieste della Procura distrettuale antimafia, formulate sulla scorta di quanto emerso dall’indagine condotta dalla squadra mobile di Terni. Un’indagine che ha toccato anche, dove la Squadra Mobile è stata impegnata per ricostruire una delle ramificazioni della rete. Sono 25 le persone indagate a piede libero, nei confronti delle quali il giudice non ha ritenuto necessari provvedimenti cautelari.