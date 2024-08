Liza Minnelli scrive autobiografia | Contro bugie e mezze verità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'attrice e cantante è arrabbiata e vuole mettere su carta la sua "maledetta storia"racconterà la sua movimentata vita in un': la leggendaria interprete hollywoodiana di 'Cabaret' (1972) di Bob Fosse e 'New York New York' (1977) di Martin Scorsese ha deciso di mettere su carta la suaper fare chiarezza sulle