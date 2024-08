LIVE – Tuffi | semifinale trampolino 3 metri maschile con Marsaglia Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

In gara per l'Italia ci sarà Lorenzo, che dopo il settimo posto nelle eliminatorie vuole confermarsi ed entrare tra i 12 finalisti. Eliminato purtroppo Giovanni Tocci, che dopo due gravi errori nel doppio e mezzo rovesciato e nel triplo e mezzo ritornato raggruppato, è uscito definitivamente dai 18 qualificati. I favoriti sono ovviamente i due cinesi Wang Zongyuan e Xie Siyi, che hanno dominato le qualificazioni, mentre rimane aperta la gara per il bronzo, dove i più accreditati sono il messicano Osmar Olvera Ibarra e il britannico Jack Laugher, argento a Rio e bronzo a Tokyo. L'appuntamento è per le ore 10.00 di mercoledì 7 luglio all'Aquatics Centre di. Sportface.