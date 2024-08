LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Dell’Aquila cerca il bis debutto assoluto per Matonti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici di OA Sport Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di competizioni dialledi2024. Sarà un day-1 particolarmente ricco di emozioni in chiave Italia, in quanto saliranno sul tatami del Grand Palais Vito, impegnato nella categoria -58 kg, ed Ilaria, in forza nella -49 kg. Due combattenti, due storie molto diverse. Il nativo di Mesagne deve infatti difendere l’oro conquistato tre anni fa a Tokyo 2020. Non sarà facile, considerato un tabellone buono ma che nasconde non poche insidie dettate dalla presenza di avversari comunque fastidiosi. Il cammino del pugliese comincerà con il kazako Samirkhon Ababakirov, avversario con cui l’azzurro vanta dei precedenti positivi.