LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi 2024 in DIRETTA | Massidda ci prova in una gara tiratissima

Buongiorno e benvenuti nellatestuale della prima giornata di gare dedicate alalledi Parigi. Si parte subito forte con i 61 kg maschili in cui l'Italia può sognare in grande con Sergio. Il sardo è tra i migliori della categoria, costantemente in crescita nelle ultime stagioni. Il ventiduenne di Ghilarza si presenta all'appuntamento più importante della sua carriera con la consapevolezza di poter sedersi al banchetto con i migliori del mondo. L'azzurro è tra i favoriti d'obbligo per il podio alle spalle del cinese Li Fabin. L'asiatico dovrà guardarsi le spalle dal sardo e dall'altro giovane americano Hampton Morris.arriva a Parigi da terzo della ranking list e da vicecampione del mondo.