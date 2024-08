LIVE – Polonia-Usa 1-2 25-23 25-27 14-25 3-7 | semifinale volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Latestualedi-Usa,didelledi. I polacchi di Nikola Grbic, Campioni d’Europa in carica, vanno a caccia di un’altra vittoria dopo quella ottenuta in quattro set contro l’esperta Slovenia ai quarti di finale. Serve però una grande prestazione per fermare la compagine a stelle e strisce, reduce dal successo contro il Brasile, che vuole rimanere imbattuta per assicurarsi una medaglia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di mercoledì 7 agosto alla South Arena 1 di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella-Usa didei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.