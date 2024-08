LIVE Canoa velocità Olimpiadi 2024 in DIRETTA | Craciun e Tacchini in gara nel C1 1000 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della seconda giornata delledislalom! Dopo ieri, in cui sono state svolte batterie e quarti di finale di C2, K2 e K4 500 uomini e donne, si prosegue con altre tre gare. Si inizia con le discipline del kayak singolo, maschile suie femminile sul mezzo chilometro. Nel primo caso occhi alla prima batteria, dove spicca la presenza del portoghese Fernando Pimenta, considerato il favorito assoluto della. Fra le donne invece c’è Lisa Carrington: la neozelandese partirà in corsia 2 della quinta batteria. Quarti di finale invece nel pomeriggio. In chiusura di mattinata invece sarà il momento di Nicolaee Carloha conquistato il pass nel C1grazie al preolimpico e tenterà di giocarsi le proprie carte: gare al via alle 11.