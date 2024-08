LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | subito Stano-Palmisano nella staffetta di marcia! Entrano in scena Tamberi e Diaz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sesta giornata di gare dell’leggera alledi. Non si arresta l’onda azzurra ai Giochi di. C’è bisogno di un’accelerazione da podio per l’Italia dell’e ci provano quattro pezzi da novanta della squadra azzurra, che sono in gara oggi: Massimoe Anto, i due campioni di Tokyo, che, nonostante gli acciacchi promettono di dare battagliamista diche fa il suo debutto ai Giochi, il capitano Gianmarco, reduce dai problemi renali, e l’ultimo arrivato, il naturalizzato Andyche disputa la sua prima gara, anche lui reduce da problemi fisici, da italiano. La giornata inizia molto presto, alle 7.30, con lamista sulla distanza di Maratona della