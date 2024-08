LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si assegna il titolo nello speed femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata dell’ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Dopo aver masticato l’ambiente di gara transalpino, gli atleti inizieranno a fare sul serio. Al Le Bourget Sport Climbing Venue quest’oggi si assegneranno le prime medaglie di quest’edizione dei Giochi. La giornata di gara si aprirà però alle 10.00 con il lead maschile, evento valevole per le semifinali della prova combinata. Per entrare nell’ultimo atto, gli atleti dovranno puntare a rimanere tra i migliori otto. Nel boulder, il primo evento andato in scena nella competizione, il migliore è stato il giapponese Soratu Anraku con il punteggio di 69.0. Il nipponico ha preceduto il connazionale Tomoa Narasaki (54.4) e il britannico Toby Roberts (54.1). Dalle 12.