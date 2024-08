L’Iran pronto ad attaccare Israele? L’avviso alle compagnie aeree per questa notte | State lontano dal nostro spazio aereo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Movimenti militari in vista per latra mercoledì e giovedì nelloiraniano. Sembra indicare questo un avvertimento spedito dalla autorità di Teheranper le prossime ore. Il segnale che s’avvicina il momento del lancio dell’attesa rappresaglia controper l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh nella capitale? O che le forze iraniane svolgeranno “solo” non meglio precisate «esercitazioni militari», come ha riferito la fonte di governo egiziana che ha lasciato trapelare in serata la notizia? Secondo la fonte del Cairo, citata dal canale di Stato Al Qahera News TV e rilanciata da Reuters,avrebbe raccomandatocivili di tutto il mondo di evitare di volare nel suotra l’1 e le 4 delladi giovedì (tra le 3 e le 6 ora italiana) in previsione – appunto – di «esercitazioni militari».