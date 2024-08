Lega B | nuova offerta al mercato per i diritti Tv club uniti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie B, ladel presidente Balata si è riunita a Milano per un incontro con al centro itv, in una riunione molto importante alla presenza di tutte le società: “L’Assemblea ha deliberato all’unanimità la pubblicazione di unaalrelativa aiaudiovisivi 2024-2027, strutturata sempre ‘per prodotto’. Il documento tiene conto dei numerosi confronti tenuti in queste settimane e delle osservazioni espresse dai broadcaster, oltre all’opportunità di avviare comunque un percorso moderno e innovativo di affermazione dei prodotti audiovisivi dellaB. A questo proposito l’Assemblea ha deliberato, sempre all’unanimità, di dar corso al progetto da strutturare insieme a un importante partner internazionale per la distribuzione del campionato di Serie B”.