Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 7 agosto

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Alzatevi, il Sole è ancora nel cielo dell'amore e della fortuna, Luna tutto il giorno in Vergine vi aiuta nelle questioni finanziarie e lavorative. Pensare, osservare, studiare, pianificare. Quando è il momento scattate come un Ariete e conquisterete! Marte è sempre passionale però rende possessivi, caparbi e gelosi, ma queste sono un po' le caratteristiche del vostro comportamento in amore. Venere sentenzia che in amore non si finisce mai di imparare -voi ne sapete qualcosa? Toro Ci sono giorni che nascono con un preciso messaggio sin dalle prime ore del mattino: fortuna.