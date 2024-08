La Uefa squalifica Morata e Rodri dopo Euro 2024 | il motivo della sanzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Costano un turno dida scontare nella prossima partita ufficialeSpagna, i cori contro Gibilterra intonati da Alvaroin occasione dei festeggiamenti per la conquista dell’peo. In occasione dei festeggiamenti per le vie di Madrid dello scorso 15 luglio, i due giocatori avevano fatto partire il coro “Gibilterra è spagnola” per prendersi gioco degli avversari inglesi sconfitti in finale, coro che ha portato l’a intraprendere provvedimenti nei loro confronti per “la violazione dei principi di buona condotta e il discredito del calcio“. I due calciatori sconteranno dunque un turno di stop saltando il prossimo impegno ufficiale che vedrà impegnata la Spagna, ovvero la prima giornatafase a gironiNations League, quando i campioni d’pa sfideranno la Serbia il prossimo 5 settembre.