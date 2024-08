La storia di una donna che appare per magia in una piccola città e rivoluziona l' esistenza dei suoi abitanti Intensa e commovente

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ambientata nella splendida Chianciano, in Toscana, stasera alle 21.10 in tv su Rai Movie va in onda Una sconosciuta. Il film, tratto dall’omonimo libro, racconta l’arrivo nella cittadina di unamisteriosa, che cambierà per sempre il destino dei. Protagonisti del cast, Sebastiano Somma, Sandra Ceccarelli e Desirée Noferini, diretti da Fabrizio Guarducci.