La scomparsa di Vincenzo Garzarella finisce in tragedia | corpo trovato senza vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati i Carabinieri a ritrovarlo, nei pressi dell’abbandonata struttura del Quisisana (zona Pacevecchia) in un dirupo, ildi, 81enne che da stamane aveva fatto perdere le proprie tracce. Le cause del decesso sono ancora in fase di valutazione. In aggiornamento L'articolo Ladiinproviene da Anteprima24.it.