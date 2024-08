La ristoratrice messa alla gogna da Salvini | Mi hanno minacciata di morte

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una delle pratiche più pericolose messe in atto dal vicepremier Matteoè quello di utilizzare le sue pagine social come pubbliche gogne contro avversari politici, giornalisti, ma anche semplici cittadini "colpevoli" di protestare in piazza contro le sue decisioni. Sulla "bestia" social