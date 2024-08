La Nazione festeggia 165 anni dalla fondazione In regalo ai lettori il portachiavi galleggiante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) PISA Lacompie 165- il primo numero venne pubblicato il 19 luglio 1859 - econ un doppio. Sabato 10 agosto, in abbinamento gratuito con il quotidiano, i nostririceveranno infatti in edicola un simpatico omaggio: una forma di barca a vela, bianco e blu, con la riproduzione del logo realizzato per celebrare i 165del nostro giornale. Ma non è tutto. Il(misure: 6x5 cm), cordoncino e anello per le chiavi, sarà distribuito insieme a un inserto speciale di 32 pagine dedicato allo storicoversario de Lae sarà disponibile in tutte le edicole di Viareggio e Pontedera e in quelle delle province di Massa-Carrara, Pisa, Grosseto e Livorno.