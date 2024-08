La mezzofondista statunitense ha fatto coming out nel 2021 Sui social ha raccontato le difficoltà e il riscatto Ma non nasconde | C' è molta ignoranza e odio là fuori in questo momento e poi aggiunge Ricordatevi che costa 0 dollari essere gentili con chi ha vissuto esperienze diverse dalle vostre

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non solo sport. Le Olimpiadi di Parigi sono anche un’occasione per riflettere sull‘inclusività. E dopo il caso di Imane Khelif, c’è un’altra atleta che sta già facendo discutere: Nikki Hiltz., Nikki si definisce trans e non binaria. Simbolo della comunità Lgbtq+, haout nel. E ora è a Parigi con un obiettivo ben preciso: «Non possono ignorarmi».