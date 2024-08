Khelif strapazza la thailandese | combatterà per l' oro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un inconro senza storia, Imanevola alla finale olimpica. L'ovazione del Roland Garros dove c'erano tanti tifosi algerini per la pugile delle controversie che era finita sotto i riflettori sin dal momento della riammissione da parte del Cio, che ha giudicato non validi i test dell'IBA. Una battaglia continua, quella tra la federazione «scomunicata» della boxe e il comitato olimpico, che ha messo sotto i riflettori la situazione di. La 25enne di Tiaret, passata dalla categoria -60kg di Tokyo ai -66kg attuali, è geneticamente e biologicamente donna, seppur con un'eccessiva produzione di testosterone. Il match contro Angela Carini, terminato dopo soli 46 secondi per il ritiro dell'azzurra dopo un colpo al naso, aveva rinfocolato le polemiche.