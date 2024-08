Kamala Harris telefona a Tim Walz per chiedergli di farle da vice | Facciamolo insieme vinceremo – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha scelto Tim, il governatore del Minnesota, comenella corsa per la presidenza. Con una chiamata pubblicata sui social, l’attualepresidente degli Stati Uniti ha chiesto al governatore di fare con lei questo viaggio verso la presidenza, non nascondendo l’ammirazione e il rispetto che prova per lui.ha risposto entusiasta. L'articoloa Timperdida: “” –proviene da Il Fatto Quotidiano.