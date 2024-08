Inter per rinforzare l’attacco si segue un giovane centravanti | servono 25 milioni

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I vertici dell’stanno cercando un nuovo nome per il reparto avanzato della rosa: fra i profili valutati anche quello di ungià seguito in passato. Continuano i lavori in casaper definire la rosa che avrà a diposizione il tecnico Simone Inzaghi durante la prossima stagione. Sembra che nei piani dei Questo articolo, persiun25è stato pubblicato prima Sportnews.eu.