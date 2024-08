Inter-Al-Ittihad senza Mkhitaryan | altro test a centrocampo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tra pochi minuti, alle 20.30, andrà in scena-Al-, quintoprecampionato per i nerazzurri. Niente Henrikhdal primo minuto, con Simone Inzaghi che prova una coppia diquasi inedita.– Le amichevoli, lo sappiamo, servono proprio a fare esperimenti in vista della stagione che sta per iniziare. Non fa differenza-Al-, dove Simone Inzaghi rinuncia a Henrikhdal primo minuto a, dopo averlo sempre schierato fin qui dal primo minuto negli ultimiamichevoli. Una volontà, quella del tecnico nerazzurro, di fare ulteriori prove al centro, anche e soprattutto per capire la coesistenza tra Nicolò Barella – questa sera con la fascia di capitano al braccio – e Davide Frattesi.