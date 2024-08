Insonnia | un valido aiuto con gli integratori naturali di Erbavoglio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’e l’agitazione notturna sono disturbi piuttosto frequenti che rischiano di avere un effetto molto debilitante: tutti sanno che il riposo è di fondamentale importanza per assicurare un benessere ottimale dal punto di vista psichico e fisico. In molti casi, invece, si fa fatica a dormire con la necessaria serenità per colpa dello stress, di eccessive preoccupazioni