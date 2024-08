Incidente a Vello di Marone | morto Daniele Turelli aveva 20 anni Gravi i due amici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)di(Brescia), 7 agosto 2024 – Tragedia nella notte adilungo la ex sp 510. Nell’stradale ha perso la vita un giovane,, 20di Sale Marasino dove i genitori gestiscono un noto ristorante; mentre i suoi due, una ragazza di 18die un ragazzo (19) di Sale Marasino sono ricoverati incondizioni per le ferite subìte nello schianto. Lo schianto L’mortale è avvenuto attorno alle quattro del mattino di oggi, lungo la ex sp 510, nel punto in cui la rivierasca va intersecarsi con la 510 Sebina, prima dell’ingresso del Tunnel. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Coupè su cui viaggiavano i treè andata a sbattere contro una parete rocciosa.