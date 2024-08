In Un posto al sole tornano i riferimenti napoletani grazie al piccolo Manuel

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Ho capito che mi hai schiattato la vacanza!” È meravigliato il, unico vero napoletano di Upas. E chissà come mai gli autori, nella soap più napoletana che c’è, nata proprio per salvare il centro di produzione Rai di Napoli, tolto il bar vulcano, crocevia di tutti gli incontri, le visite di Viola a spaccanapoli, e il baratto malfamato del quartiere, abbiano tolto ogni riferimento linguistico a partenopeo. Tranne, finalmente, il. Ed è bizzarra questa scelta, che mette in bocca a un bambino il dialetto, mentre tutti gli altri parlano un italiano perfetto. Ma cosìrisulta davvero il personaggio più simpatico della soap. Oltre che il più saggio e genuino. “Mamma ma perché ti scuorni con tutti? Hai proprio un brutto carattere” le dice carico di tutta la sua spontaneità. Ed ha proprio ragione.