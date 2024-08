Il virus Chandipura crea il panico Estremamente letale come siamo messi in Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un patogeno torna ad allarme l'India. È il(Chpv) - trasmesso da pappataci e zecche - che può provocare febbre con dolore articolare, sindrome di Reye (rara forma di encefalopatia acuta) e la paralisi cerebrale infantile. L'India ha confermato 51 casi in diverse regioni del Paese, soprattutto bambini. Ora uno studio internazionale in fase di pubblicazione - coordinato da Francesco Branda, Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università Campus Bio-Medico di Roma - ha realizzato una piattaforma per monitorare al meglio i casi e dare «un quadro globale completo dell'epidemia in corso con risposte tempestive e coordinate».