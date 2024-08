Il piccolo laboratorio di periferia che ha convinto anche i più scettici | la storia di Drink IT e dei suoi cocktail pronti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In un angolo dellaromana, all'interno di uno spazio di appena 30 metri quadrati, è nato il primo liquorificio in Europa diready to. Era il 2016, e in tempi non sospetti, quando ancora ida bere non spopolavano, anzi erano visti con diffidenza, Emanuele Broccatelli, già affermato bartender, ha avuto un’intuizione che ha cambiato per sempre il modo di concepire i. Un’idea nata quasi per caso, ma destinata a trasformarsi in successo: portare la qualità e la cura della miscelazione artigianale direttamente nelle case dei consumatori, dei ristoranti, hotel ed eventi in generale. Oggi, quella piccola realtà dal nomeIT, non solo ha conquistato il mercato italiano, ma si appresta a sbarcare in tutto il mondo, con la stessa passione e attenzione ai dettagli che ne hanno caratterizzato gli esordi.