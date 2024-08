Il papello di Salvini a Meloni Chiede di tutto anche Rai Cultura Meloni chiama il Pd

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma. Ora che non si sbronza di Papeete,si sbronza di televisione. Il governo lo ha preso in mano lui. Ha paralizzato la Rai, unito le opposizioni (sulla Rai) e tra pochi giorni va pure in Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti