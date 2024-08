Il nipote di Del Piero pronto all’esordio in Serie B

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un Delalla Juve. Non quella che ha reso una leggenda vivente uno dei migliori numeri 10 della storia del calcio, ma la Juve Stabia, la società di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, che disputerà il prossimo campionato diB. Lorenzo Deldel campione del Mondo 2006 Alex, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. “Sono molto felice di poter vestire la maglia della Juve Stabia – ha detto Del– tra le varie possibilità di trasferimento è sempre stata la mia preferita. È una società storica, molto ben gestita, con una tifoseria caldissima”. “Trovo un Mister e uno staff tecnico che lavora molto bene con i giovani e la mia priorità è imparare il più possibile e crescere come uomo e calciatore.