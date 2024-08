Il decreto carceri è legge il testo approvato alla Camera | ecco cosa prevede

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – Il. Lahailcon 153 sì, 89 no e 1 astenuto, proprio mentre a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni incontrava il Guardasigilli Carlo Nordio, i sottosegretari Ostellari, Delmastro, Sisto e i presidenti delle Commissioni Giustizia di Senato eGiulia Bongiorno e Ciro Maschio per fare il punto sui prossimi “passi da fare” per affrontare l’emergenzache “resta una priorità”. Al termine del vertice, Nordio ha fatto sapere di aver chiesto un incontro al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di voler proporre “modifiche alle norme sulla custodia cautelare”. La sua idea è anche quella di proporre al Csm di potenziare la copertura di organico per la magistratura di sorveglianza e dire che i detenuti tossicodipendenti scontino la pena in comunità.