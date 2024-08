Ho bisogno di sentire il vostro sostegno Ho bisogno di sapere in quanti scenderanno in pedana al mio fianco Voi siete la mia forza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alle Olimpiadi di Parigi è il giorno di Gianmarco Tamberi. Il saltatore marchigiano debutterà ai Giochi questa mattina: alle 10.05 sarà inper le qualificazioni del salto in alto e difendere l’oro conquistato a Tokyo tre anni anni fa. Non sarà un gara semplice: Gimbo è reduce da alcuni problemi di salute che hanno ritardato la sua partenza per Parigi. Ma ora è pronto a dare il massimo: «Lotterò con tutto me stesso».