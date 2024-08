Harris presenta ' coach Walz' siamo il futuro degli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un'America compassionevole e gioiosa, che "valorizza" i suoi cittadini e non li schiaccia, che garantisce i diritti e le eguali opportunità a tutti, il cui perno è una classe media forte e produttiva ma che guarda alle categoria più in difficoltà. Sono gli Stati Uniti di Kamalae Tim, per la prima volta insieme sul palco di Filadelfia, dove sono stati accolti da una folla entusiasta galvanizzata dal governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, scartato dal ruolo di vice presidente ma pronto a mettere anima e corpo per la vittoria del ticket democratico. Tim"è stato l'insegnante che tutti sognano e che tutti gli studenti meritano", ha dettondo il suo candidato vice presidente.