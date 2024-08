Governo via libera al decreto legge omnibus

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Viadel Consiglio dei ministri alcon misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e l’aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i “Paperoni” che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Viadelal. Contiene misure su fisco, enti locali e l’aumento della flat tax per il rientro dei capitali dall’estero Oltre al “raddoppio della flat tax per miliardari, per semplificare, ci sono altre disposizioni di manutenzione”, ha spiegato in conferenza stampa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, come quelle “per le associazioni sportive dilettantistiche, un chiarimento della disciplina Iva.