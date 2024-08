Google TV Streamer l’erede del Chromecast | caratteristiche qualità audio e video design e accessori

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha recentemente presentato il nuovoTV, un dispositivo innovativo che segna un’importante evoluzione rispetto al tradizionale. Progettato per migliorare l’esperienza dell’utente, ilTVsi posiziona come una scelta ideale per chi desidera un intrattenimento di altanel comfort della propria casa.Tecniche del nuovoTVIlTVsi distingue per le sue specifiche tecniche avanzate. Dotato di un processore più potente, offre una CPU che è il 22% più veloce rispetto ai modelli precedenti, garantendo prestazioni fluide e veloci. Con 4 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, questo dispositivo consente agli utenti di scaricare app e contenuti senza preoccupazioni di spazio.