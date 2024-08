Gli sposi fanno portare le fedi a un gufo | l' uccello vola via con gli anelli

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Facciamolenuziali da un". Un'idea a dir poco bizzarra, che si è rivelata fallimentare per una coppia diinglesi. Durante la cerimonia il rapace non ha seguito gli ordini dell'addestratore ed èto via con i due, lasciando tutti i presenti di stucco. Un colpo