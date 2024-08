Giovanni Malagò incorona Alice D’Amato | La più grande sorpresa delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha conquistato la medaglia d’oro alla trave alledi Parigi 2024, imponendosi nell’atto conclusivo di specialità andato in scena davanti ai 20.000 spettatori della Bercy Arena: prima donna italiana a salire sul gradino più alto del podio ai Giochi, al secondo alloro personale in una rassegna a cinque cerchi dopo l’argento nella gara a squadre. L’azzurra ha aperto un portone ed è entrata per sempre nell’antologia dello sport tricolore.ha eseguito un esercizio impeccabile ed è stata premiata con il punteggio di 14.366, balzando al comando davanti alla cinese Yaqin Zhou (14.100) e mettendosi alla finestra in attesa della statunitense Simone Biles e della brasiliana Rebeca Andrade.