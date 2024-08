Giornalisti | Russo Fi ‘via libera commissione a giornata nazionale cronisti uccisi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Il viaall’unanimità dellaCultura della Camera alla proposta di legge che istituisce lain memoria deiuccisi a causa dello svolgimento della loro professione è innanzitutto un riconoscimento a coloro che non ci sono più e ai colleghi che rischiano tutti i giorni la loro vita per esercitare il diritto di cronaca, che non hanno perso la voglia di cercare notizie. Il testo, a mia prima firma, è stato sottoscritto e approvato da tutti i gruppi, di maggioranza come di opposizione, che hanno contribuito a migliorarlo con proposte emendative”. Così Paolo Emilio, capogruppo di Forza Italia inAffari costituzionali alla Camera dei deputati, in una nota.