Gina Lollobrigida giudice | Da Piazzolla potente opera suggestione

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – ”L’istruttoria dibattimentale ha messo chiaramente in luce come” Andrea“abbia posto in essere in danno” di“un'articolata edie di induzione sfociata nella nomina ad amministratore unico” di una società, “nella delega adre su tutti i conti correnti e nell'ampio mandato fiduciario ad amministrare ed