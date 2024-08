Gianmarco Tamberi salta 2 24 e vola in finale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non è al tope lo sanno tutti. Ma resta aggrappato al suo titolo di campione olimpico in carica e si qualifica per ladel Salto in alto dei Giochi di Parigi in programma sabato. L'azzurro sfiora due volte l'asticella ma supera 2.24, così non sono decisivi e tre errori a 2