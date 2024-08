Già pronti i pullman per la trasferta a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I tifosi aquilotti si stanno già mobilitando per l’esordio in campionato dello Spezia a, in programma il 17 agosto alle 20,30. Un derby sentitissimo da entrambe le tifoserie al quale assisteranno quasi mille appassionati dei colori bianchi. Il settore ospiti dello stadio "Romeo Anconetani" ha una capienza di circa novecento posti che, con ogni probabilità, andranno tutti esauriti. Al momento sono già cinque iallestiti dai tifosi (nella foto Gabriele Perini) delle Aquile, quattro ad opera del gruppo Belini Frizzanti (tre di essi già completi, restano ancora pochi posti disponibili sul quarto, per prenotazioni contattare Gabriele al numero 340/3385453, oppure rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina o al circolo di Valdellora), uno da parte del club Orgoglio Spezzino. Questa sera i ragazzi della Curva Ferrovia decideranno come affrontare la vicina