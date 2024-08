Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si verificano una serie di strani omicidi, collegati tra loro da enigmi sconcertanti. Il novello capitano Lin Tzu-ching si allea con il detective Wu Ming-han in una corsa contro il tempo per catturare l'assassino. Spin-off della commedia d'azione del 2023 e campione d'incassi Marry My Dead Body