Germania Hans-Ulrich Jörges | I ' no-vax' sono i vincitori dell' era Covid umiliati per falsità del Robert Koch Institute - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il giornalista ed editorialistaè stato intervistato da Welt dopo lo scandalo che ha investito ilInstitut, l'equivalente del nostro ISS. "Per me idel periodo deli non vaccinati. Oggi possiamo dirlo,stati riabilitati, ormai non cipiù