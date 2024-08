Formia Taglio del nastro per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero VIDEO

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 7 agosto 2024)- Una promessa mantenuta per quello che, in attesa della realizzazione o meno delospedale del Golfo, che potrebbe diventare un punto di svolta “e andare finalmente a capo” per il futuro del “” di. Si è espresso in questi termini un’emozionata commissaria straordinaria dell’Asl di Latina Sabrina Cenciarelli inaugurando il blocco L'articolodelper ilTemporeale Quotidiano.